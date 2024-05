'Xógum': novelão épico do Star+ é uma das melhores séries do ano

Um destes regentes é Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), líder da região de Edo e considerado o mais popular entre os cinco. Por causa disso, os quatro restantes, liderados por Ishido Kazunari (Takehiro Hida), começam a conspirar para tirar Toranaga do caminho.

No meio dessa crise surge John Blackthorne (Cosmo Jarvis). O protagonista é um marinheiro inglês e protestante que chega à costa japonesa após perder praticamente toda a sua frota durante a viagem, cujo objetivo era dominar a região e acabar com a influência dos portugueses católicos no comércio local. Uma vez lá, ele torna-se um improvável aliado de Toranaga e, com a ajuda da bela tradutora Toda Mariko (Anna Sawai), começa a se acostumar com a vida no Japão feudal.

Cosmo Jarvis em cena de "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" Imagem: Star+/Divulgação

Engane-se, no entanto, que pensa que "Xógum" trata-se de um épico de guerra entre samurais. A série, criada por Rachel Kondo e Justin Marks, faz uma fiel à obra original de James Clavell, e retrata tanto as batalhas campais, quanto romances proibidos e sequências que exploram as tradições do Japão feudal.

O resultado final é um novelão de extrema qualidade. Mesmo sem grandes sequências de ação durante quase toda a trajetória de seus dez episódios, a série conquista ao mostrar, através dos olhos ocidentais e ignorantes de Blackthorne, os costumes e artimanhas políticas que marcaram a época.

Apesar de ser uma produção norte-americana, "Xógum" acerta ao não cair nos maneirismos de tentar simplificar os costumes de outros países ou retratá-los com pouca fidelidade. A trama ensina ao público que, assim como Blackthorne, aprende - e se choca - sobre as tradições e os valores do Japão feudal, como o seppuku, ritual suicida dos samurais, e as relações entre homens e mulheres da sociedade japonesa.