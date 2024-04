'Amor, vou na pelada': os 'héteros' que entram com bola e tudo em gays

"Ela sabe que gosto de homens também, mas jamais toparia comer meu cu. Aí preciso conciliar as coisas de vez em quando." Ele conta que foi um choque para a esposa quando abriu o jogo. Ela nunca demonstrou desconfiar que, em algumas quintas-feiras, antes do tradicional jogo de futebol com os amigos, o marido vai bater bola em outro endereço.

"A gente se conheceu por acaso, por intermédio de um ex-namorado, e depois começamos a sair só a gente. Na primeira vez, fizemos a três, foi interessante, mas a dois percebi que ele se soltou mais", explica o dono da casa. Antes de qualquer contato, há sempre alguns contratos e acordos, alguns deles velados, outros mais explícitos.

Dotado não somente de um pau grande e grosso, mas de uma autoestima do tipo Susana Vieira, o visitante pede que o dono da casa não encoste no pau dele naquele dia. Quer apenas dar e tomar leite ao final. Beijo na boca é proibido, mas, conforme as lambidas aumentam e o cheiro de suor se pronuncia, o visitante se entrega completamente em um arrepio de tesão e deixa que a boca fique molhada e marcada por um beijo obsceno. Tudo isso enquanto pau e cu se encaixam lindamente um pouco mais pra baixo.

O visitante é apenas um dos muitos homens casados com mulheres que gostam de se relacionar com outros homens. E o dono da casa é também um dos muitos gays assumidos que não veem nenhum problema em ter um sexo casual com homens héteros ou bissexuais. Um desses muitos é o psicólogo Jeam, de 42 anos.

Assumidamente gay, Jeam teve um envolvimento casual duradouro com seu vizinho, um empresário conservador e chefe de uma família margarina. "Fiquei curioso e fui pesquisar ele no Facebook. Tem foto na missa, a esposa é uma 'loira odonto', os filhinhos são loirinhos e ele faz campanha pro Bolsonaro. Tudo como manda a cartilha da família tradicional brasileira."

O primeiro encontro dos dois aconteceu no prédio onde Jeam e seu CEO tinham escritório. "A gente se cruzou em algum lugar, no hall ou no elevador, não lembro direito", conta Jeam. Jogando conversa fora, Jeam entendeu o que o CEO estava querendo e começaram os encontros casuais. "As mensagens eram sempre neutras, nada que pudesse indicar qualquer envolvimento. Ele mandava um 'e aí, beleza, tô com horário vago agora'." A mensagem lacônica era suficiente. Jeam descia pelas escadas enquanto o CEO olhava se não tinha ninguém de porta aberta ou de passagem.