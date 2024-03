Achei o cara certo em app de fetiche e saciamos nossa tara em motel fuleiro

É praxe que ninguém mostre o rosto nesses aplicativos, ninguém quer encontrar o vizinho, o pai, a mãe, o tio da amiga, o porteiro sei-lá-quem-mais completamente exposta. Então, eu e T nos conhecemos via mensagem direta sem conhecer o rosto um do outro, eu sabia o tamanho do pau dele, os fetiches que ele curtia e sinceramente era o suficiente porque eu prefiro mais ação e pouco papo. Marcamos de nos encontrar em um motel baratíssimo de quarenta reais perto de uma estação de metrô em São Paulo, uma coisa meio suja, meio boca do lixo e isso era o mais excitante no nosso encontro anônimo.

No dia marcado ele chegou primeiro e me mandou as instruções, qual motel ele escolheu, o número do quarto e que eu deveria chegar sem calcinha para facilitar o encontro. Desci no metrô, passei no banheiro da estação, tirei a calcinha e guardei na bolsa. Fui em direção ao quarto com iluminação barata e lençol manchado. É claro que esse tipo de encontro é perigoso, em geral eu tenho um grupo de amigas que sabem dos meus fetiches e que recebem minha localização em tempo real, foto do documento da pessoa, número de telefone etc., a única coisa que quero frisar é que sou adulta, tento ao máximo me preservar, mas às vezes fogo no dito cujo e o tesão são maiores que o medo.

Imagem: Adams Carvalho/UOL

Quando cheguei no quarto ele estava me esperando a meia luz, não tive tempo de ver o rosto e saber se era bonito ou feio, ele me agarrou e sem dó rasgou minha meia-calça e sem tempo para se livrar das roupas, subiu minha saia e meteu no meu cuzinho, sem lubrificante ou cuspe, mas com muita força. Ele já havia prometido isso e fez.

Duro e cravado na minha bunda ele bombou sem dó, alternando a velocidade entre rápido e devagar, força e gentileza. Ele colocava o pau até as bolas e em outros momentos tirava tudo para voltar a por com força total. Aquele cheiro de sexo, suor, buceta, pau e cu foi me deixando cada vez mais excitada, o som dos nossos corpos batendo um contra o outro, a mão dele marcando minha pele, apertando, batendo, beliscando me fez gozar pelo cu. Assim que percebeu que eu já havia chegado ao orgasmo, ele me virou de frente cuspiu e lambeu o meu rosto e voltou a foder meu cu no frango assado, agora os meus peitos estavam disponíveis para as mãos dele apertarem, marcarem e brincarem.

Ficamos grudados por horas naquela fodelância deliciosa, até que ele gozou na minha barriga. Entrou no banheiro, ligou o chuveiro, me chamou para tomar a ducha junto. Ainda brincou com os dedos na minha buceta, terminou me mandando mijar na frente dele. Só assim, depois de tudo isso ele me beijou na boca, se vestiu e foi embora.