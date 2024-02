Batuque com boquete: Carnaval vira baile sacana dentro de casa de swing

Camila está no meio delas. Gostaria de levar o rapaz musculoso para o dark room, mas ele está encerrando sua performance e partirá logo mais com o restante do grupo musical.

Já ela vai para a área reservada ao sexo no clima de outro samba-enredo tocado ali: "Delírio sensual/Arco-íris de prazer/Amor, eu vou te anoitecer."

Ao entrar na sala escura, ela só quer uma pica que entre em seu rabo e frases sacanas em seus ouvidos.

Camila roça e se insinua com todos em seu caminho. No fundo do recinto, ela espalma as duas mãos contra a parede, inclina o corpo e empina a bunda.

Em segundos, um se encaixa nela, depois de tatear várias peles no meio das trevas. A excitação de Camila trepa pelas paredes com as grosseiras que ele dispara: "Vou torar o pau, sua vadia", "Vai engolir até a última gota, sua putinha" etc.

Bem nessa hora, a bateria está saindo do Enigma Club. Amanhã, eles se apresentam no sambódromo do Anhembi atrás de pontos dos jurados. Deixam para trás o ambiente sem julgamento dos swingueiros.