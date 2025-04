'Segurança gato' de Lady Gaga participou de música e está no Brasil

Peter van der Veen no concurso Mr Europe em 2005 Imagem: Reprodução

Ele é segurança de Lady Gaga desde 2010. Além de proteger a artista pessoalmente, o chefe de segurança também é responsável pelo diálogo com as instituições de segurança pública de cada país que a cantora visita em turnês.

Também já fez a segurança particular de Adele. Ele acompanhou a cantora britânica numa turnê nos Estados Unidos em 2015.

Peter já fez uma participação especial em música da cantora. Ele é a voz masculina que aparece em "Government Hooker", do álbum "Born This Way".

O segurança acompanha Lady Gaga no Rio. A cantora desembarcou no aeroporto Galeão na madrugada de hoje e Peter foi fotografado no carro com ela a caminho do Copacabana Palace.