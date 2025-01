Assim como Fabiana Scaranzi: famosos que se formaram depois dos 40 anos

Conhecida pela personagem Tiazinha, Alves já era formada em jornalismo quando ingresso na faculdade de psicologia depois dos 40 anos.

Suzana relatou que sofreu preconceito por ingressar na universidade aos 40, mas fez questão de rebater. "Estou na minha segunda faculdade, fiz Jornalismo, e agora estou no sétimo semestre de Psicologia. Acredito que a vida começa aos 40 anos [...] Já estou pensando na minha próxima faculdade, no mestrado, nas minhas especializações. Ainda tem muito chão pela frente".

Ângela Bismarchi

Ângela Bismarchi Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora fez as suas duas especializações depois dos 40. Primeiro, ela se graduou em teologia e, aos 57 anos, se especializou em psicanálise.

Bismarchi afirmou que os estudos lhe proporcionaram segurança para compartilhar seu aprendizado. "Agora, como Doutora em Teologia, e com o curso de Psicanálise, me sinto preparada para passar adiante todo o aprendizado que a vida me proporcionou. Minha fé me transformou, e me sinto pronta para ser uma fonte de inspiração e esperança para todos os que também enfrentam desafios em suas vidas".