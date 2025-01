Quais você quer ver? 5 novelas antigas da Globo já têm data para estrear

Elizabeth Savala e Claudio Marzo em 'Plumas e Paetês' Imagem: Divulgação/Globo

"Espelho Mágico" (1977). Escrita por Lauro César Muniz, a trama compõe o projeto Fragmentos e entra para o catálogo do Globoplay a partir da próxima segunda-feira (20). A história gira em torno dos conflitos dos bastidores da telenovela por meio da atuação icônica de Tarcísio Meira e Glória Menezes, ambos atores do folhetim inserido na história.

Glória Menezes e Tarcísio Meira em 'Espelho Mágico' Imagem: Divulgação/Globo

"Esplendor" (2000). A trama de época, ambientada no fim de 1950, chega ao Globoplay no próximo dia 27 de janeiro como parte do Projeto Resgate. Da autora Ana Maria Moretzsohn, a novela nunca reprisada na TV aberta e nem no Canal Viva traz nos papéis principais Letícia Spiller, Floriano Peixoto, Murilo Benício e Caio Blat.

Cena da novela 'Esplendor' Imagem: Divulgação/Globo

"Caras e Bocas" (2009). Muito pedida pelos telespectadores, a novela estreia no Canal Viva dia 3 de março, substituindo "Cobras e Lagartos". Além do horário das 15h, ela também será exibida às 23h45 e contará com maratona aos domingos às 14h. Flávia Alessandra e Malvino Salvador formam o par principal e Marcos Pasquim ao lado do chimpanzé Xico protagonizam o núcleo cômico.