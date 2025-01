Rede social de apresentadora que debochou de Fernanda Torres sai do ar

Perfil de Victoria Casaurang saiu do ar. Não se sabe se ela desativou a rede social ou se ela caiu por conta da enxurrada de críticas que recebeu. Paula e Mercedes desativaram os comentários de suas fotos.

Mercedes afirmou que fala foi tirada de contexto. "Lamento que um vídeo, editado com má intenção, tenha se tornado viral. Uma piada sobre um penteado não é degradante para uma artista. Nunca me referi ao trabalho dela ou a ela como pessoa", afirmou no TikTok.

Foi simplesmente tirado do contexto. Sempre faço piadas Tem um país inteiro me atacando com mensagens verdadeiramente ofensivas, me chamando de xenofóbica e me ameaçando. Realmente algo desproporcional. Nunca me referi a ela, você acaba sendo profissional, não tirei sarro dela. Receber uma tonelada de insultos é desproporcional.

Mercedes Cordero

Após o protesto, o canal La Ciudad decidiu fechar os comentários de suas postagens no Instagram. No entanto, o vídeo das apresentadoras continuou circulando nas redes, gerando ainda mais comentários em defesa de Fernanda Torres.