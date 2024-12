Influenciadora é investigada por forjar o próprio sequestro na Nigéria

A influenciadora norte-americana Victoria Rose, conhecida como Whoa Vicky, se tornou alvo de investigação por forjar o próprio sequestro durante viagem de férias para a Nigéria.

O que aconteceu

Victoria Rose admitiu ter orquestrado o próprio sequestro porque estava "entediada". Inicialmente, o suposto sequestro havia sido publicado em mensagens no perfil do X da influenciadora, em que era pedido R$ 6 milhões de resgate. As informações são do tabloide inglês Mirror.

Após a repercussão do suposto sequestro, Vicky veio a público e admitiu que enganou os fãs e as autoridades. Ela alegou que mentiu por "diversão" e porque estava "entediada", além do fato de que se "empolgou com a piada".