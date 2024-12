Biólogo, Caco Ciocler trabalha em laboratório: 'Não deixarei de ser ator'

Conhecido por novelas da Globo, o ator Caco Ciocler se formou recentemente em Biologia e trabalha, atualmente, em um laboratório.

Ator, que dá expediente em um laboratório da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), refletiu sobre a nova profissão e a relação com a arte. "Parece que falo isso da boca para fora, mas é verdade, a Biologia me ajudou a me tornar um ator melhor. Quis estudar a nossa matéria humana de uma forma mais concreta. Voltei a reverenciar a sacralidade do ser humano e isso me ajudou nas minhas composições", disse em entrevista ao site Heloisa Tolipan