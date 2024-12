Davi desabafa sobre vizinhos o filmarem dançando: 'Falta de respeito'

Davi Brito voltou a causar polêmica após gravar uma sequência de vídeos, neste domingo (8), rebatendo a reclamação de seus vizinhos sobre som alto em seu condomínio.

O que ele disse

O ex-BBB se queixou sobre filmarem ele dançando com sua família no condomínio. "Estava me divertindo com minha família e alguém do prédio gravou a gente, aqui, dançando e se divertindo. Estávamos no nosso momento de lazer e, primeiramente, eu não devo nada a ninguém. Pago os meus impostos em dia, as minhas contas estão todas pagas, então não devo satisfação a ninguém".