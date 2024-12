Fontenelle diz que Adriane Galisteu ameaçou expor que Senna seria gay

Antonia Fontenelle revelou que o motivo pelo qual a família de Ayrton Senna não gosta de Adriane Galisteu é porque a apresentadora teria, supostamente, ameaçado expor que o piloto seria homossexual.

O que aconteceu

Fontenelle abordou o assunto durante uma live em seu canal no YouTube. A apresentadora relatou que uma fonte lhe contou que Galisteu quis expor publicamente a suposta homossexualidade de Senna. Na live, Antonia ainda diz que se "recusa a acreditar" nisso.

Antonia contou que Galisteu teria feito a ameaça diretamente para a mãe do piloto. "[A família do Senna] não gostavam dela por N questões que não cabe a mim falar, mas uma coisa absurda que ouvi, e que me recuso a acreditar, porque não acredito que ela tenha feito um negócio absurdo desses, é que diz que a Galisteu ligou para a mãe do Ayrton e falou: 'se vocês não pararem de fechar as portas para mim, eu vou contar que o Ayrton é gay'. Falei: 'isso não é possível, imagina. Eu não acredito que esse telefonema tenha acontecido. A família não gostava da Galisteu porque não gostava'".