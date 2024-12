Samara Felippo sobre não gostar da maternidade: 'Não odeio minhas filhas'

Ela explicou o porquê de não gostar da maternidade. "Quando eu falo de maternidade, [falo] da sobrecarga, da função, que eu não sou obrigada a gostar o tempo inteiro do que as pessoas querem que eu goste, que não sou obrigada a agir da forma como a minha mãe me educou. É um horror [e os] ataques [são] principalmente de outras mulheres que vestem a camisa do 'filho é bênção, quantas mulheres querem ter filhos e não conseguem'".

A artista salientou que, apesar das críticas, também recebe muitas mensagens de outras mulheres que se identificam com ela. "A maternidade é um peso e está tudo bem você reclamar. Milhares de mulheres vieram [até mim] e falaram: 'caramba, Samara, obrigada, não estou me sentindo mais um monstro, eu também senti a mesma coisa, não gostei de ficar grávida, não gostei disso, daquilo'. E está tudo bem, assim como está bem você não querer ter filho".

Samara Felippo é mãe de Alicia, 14, e Lara, 9, frutos da relação com o ex-jogador de basquete Leandrinho.