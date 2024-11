Mãe de ex-ator mirim rebate acusações após morte: 'Pra quem não entendeu'

Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, rebateu as acusações de que o filho teria algum envolvimento com crimes. Ele foi encontrado morto após ser baleado em Trancoso, na Bahia.

O que aconteceu

Maria defendeu a inocência do filho ao compartilhar uma nota da polícia sobre o caso. "Para quem ainda não entendeu e julga meu filho", disse ela no story do Instagram.

No comunicado, a Polícia Civil da Bahia deixa claro que João não tinha ligação com o crime. "A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso de transferência das informações", afirma o texto, divulgado em 26 de outubro.