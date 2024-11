Sasha Meneghel relembra gafe no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley

Sasha Meneghel relembrou uma gafe que cometeu no casamento dos amigos Lucas Rangel e Lucas Bley.

O que aconteceu

Lucas Rangel e Lucas Bley se casaram em em 11 de novembro no Palácio Tangará, em São Paulo. A festa contou com muitos famosos, como Gkay, . Maisa Silva, Tatá Estaniecki e Júlio Cocielo.

Durante um vídeo postado nas redes sociais, em que conversa com Rangel, Sasha relembrou uma gafe que cometeu no casamento dos amigos. A filha de Xuxa não se deu conta que a cor preta era exclusiva das madrinhas e apareceu com um vestida dessa cor.