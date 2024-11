Denzel Washington festeja dez anos de sobriedade: 'Nunca mais bebi nada'

Seu vício, na verdade, era bem específico: o vinho. "O vinho é muito complicado. [O vício] é muito lento. Não é tipo, 'bum', de repente, é uma coisa muito sutil. Começou quando eu ia a degustações de vinho e tudo o mais - isto é, eu bebia o melhor [do gênero]."

A situação se agravou especialmente quando sua família adicionou uma adega à casa. "Vinho era a minha praia. Aprendi a beber o melhor. Pensava: 'Vou beber meus '61 e meus '82 e o que quer que tenhamos', e logo estava estourando garrafas de US$ 4 mil só porque era o que restava."

O ator chegava a beber duas garrafas inteiras de vinho em um único dia. "Naqueles anos, eu ligava para a Gil Turner's Fine Wines & Spirits, na Sunset Boulevard, e dizia: 'Envie-me duas garrafas, a melhor disto ou daquilo' - porque, se eu pedisse mais, iria beber mais. Então ficava com duas garrafas e bebia as duas ao longo do dia."