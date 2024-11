Carlinhos Maia admite que traiu marido, Lucas Guimarães: 'Não me orgulho'

Humorista afirmou que Lucas é "o amor de sua vida" e o homem com quem pensa em ter filhos. "Sei que ele é o grande amor da minha vida. Sei que não vou ter outro amor de 14 anos, que não vou ter outra história [como essa]. Uma traição não vence a história. Claro que nada justifica a traição... Mas tem umas coisas que se justificam, sim, porque o ser humano é avacalhado... E a nossa parada sempre foi na base da sinceridade. Somos dois homens casados, mas é da natureza 'viadística' ser mais safado".

Ainda, Maia disse acreditar que a "mágoa" gerada pela traição é algo "que vai ecoar para sempre" no casamento deles. "[Falei para ele] 'Te amo tanto que sei que essa mágoa é uma coisa que vai ecoar para sempre porque você não me traiu, o seu caráter nesse ponto foi melhor que o meu. O meu foi mais fraco. Não é uma coisa que me orgulho'. Jamais vou encontrar alguém como ele. Digo que se ele quiser um tempo, estarei esperando por ele o tempo que for necessário. Fui o primeiro homem da vida dele. Eu não [fui o primeiro dele]".

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializaram a união em 2019 e em 2022 viveram uma breve separação. Os dois reataram a relação em 2023 e permanecem juntos desde então.