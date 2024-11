Mell Muzzillo assume namoro com Marcello Melo Jr: 'É uma relação sólida'

Os dois se conheceram nos bastidores da novela "Renascer" (Globo), em que viveram um breve par romântico. Ainda segundo Muzzillo, ela e Marcello Melo Jr. têm muitas trocas profissionais. "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença".

Marcello Melo Jr. é pai de dois filhos, Maya, de 4 anos, e Joaquim, que nasceu em fevereiro deste ano. Discreto quanto a vida amorosa, o ator fortaleceu os rumores de um romance com Mell Muzzillo ao aparecer de mãos dadas com a atriz no espaço VIP do Rock in Rio.