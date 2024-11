Luana indica Zé Love para sétima roça da A Fazenda

Luana continuou. "São sequelas e consequências que sofri, como crises de ansiedade e depressão. Fiz terapia e melhorei. Se estou aqui é pela minha mãe também."

Ao indicar Zé Love, Luana disse. "É um homem egocêntrico, sem noção e escrúpulos. Ele ficou brincando com a dor do outro, ele acha que só a dor dele é verdadeira.

Nenhum outro homem vai me calar. Ele humilha, não respeita os próprios aliados e já pediu inúmeras vezes para ir para roça.

Ao sentar no primeiro banquinho, Zé Love respondeu. "Já era esperado pela mestre de interpretações ruins. Não tiro uma palavra do que disse pelo o que ela fez na última roça. Fingiu que estava passando mal e depois brincou com todo mundo, tomou punições."

A gente tenta fugir da roça o máximo possível, mas a gente joga, se entrega e se posiciona. Não me escondo como ela faz. Ela não tem coragem para assumir nada.