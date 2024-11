Eliane Giardini diz que curte sexo em público: 'Já fiz muito, bem popular'

Em outro momento, Giardini contou que "nunca fez a três". Em relação ao seu recorde de transas em um único dia, ela revelou que foram três e admitiu não ter ficado com outra mulher.

Eliane Giardini é uma das principais atrizes da televisão brasileira. A artista tem em seu currículo várias novelas de sucesso, entre as quais "Avenida Brasil", "Êta Mundo Bom!", "América" e "Caminho das Índias". No programa, ela também refletiu sobre etarismo e admitiu que tem alguns autores da Globo com dificuldade em criar personagens para veteranos.