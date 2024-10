Pequena Lo sobre representatividade: 'Sou a pessoa que lá atrás não tive'

A influenciadora também revelou um lado "barraqueira" da vida antes da fama. Ela lembrou da vez que se exaltou com uma pessoa sem deficiência que furou a fila exclusiva para PCDs (pessoas com deficiência) usarem o banheiro químico em um evento. Lo usou sua muleta para atacar o banheiro com a pessoa dentro.

Pequena Lo ressaltou que esse episódio ocorreu em um momento de fúria motivada pela atitude desrespeitosa da pessoa. "Tinha brigado com uma pessoa que entrou no banheiro químico para cadeirantes e a pessoa não me deixou entrar primeiro, e ela não tinha deficiência. Eu me exaltei um pouco, peguei a muleta e bati no banheiro químico. Aí o segurança falou: 'para, senão o banheiro vai tombar'."

Lo destacou que "hoje em dia não briga mais" dessa forma para evitar complicações. Entretanto, ela salientou que é preciso exigir a garantia de seus direitos. "Nem é bem [ser] militante. Eu [apenas] exijo meus direitos. Faço hoje [essa exigência], mas por outra vertente, que não por barraco."

Ela explicou que sabe diferenciar as pessoas que riem de sua deficiência, daquelas que riem com ela ao "se zoar". "Quando eu me zoo, as pessoas ficam 'será que dou risada ou ela vai ficar bolada?'. Gosto de falar que é diferente você rir comigo e rir de mim. Sei quem está rindo de mim, e aí já não gosto, dou um barraco para acabar com aquilo, brigar mesmo."



Alt Tabet no UOL

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no YouTube do UOL. Assista à entrevista completa com a Pequena Lo.