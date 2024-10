Após perder eleição, Zilu diz estar 'trabalhando muito' em reforma nos EUA

Na ocasião, ela afirmou que pretendia ficar no país por pelo menos 4 anos, dando pistas sobre sua intenção de se candidatar.

Agora, após a derrota nas eleições, ela voltou a trabalhar na reforma de sua casa na Flórida — sem confirmar se pretende voltar para lá ou se mantém os planos de ficar em São Paulo. A ex-candidata lamentou a derrota na eleição, mas disse que "está estudando caminhos" para realizar as propostas que tinha.

Depois de 45 dias em São Paulo, trabalhando na política, conhecendo verdadeiramente São Paulo, vendo a dificuldade do povo...olha, eu queria muito ter entrado na política, porque eu queria fazer alguma coisa. (...) Estou ainda estudando qual o caminho pra fazer aquilo que eu sempre sonhei, que é ajudar as mulheres que sofrem violência doméstica, os idosos abandonados.

começou ela, nos stories do Instagram, na tarde de sexta (25)

Zilu disse ainda que continua "trabalhando muito", mas dessa vez em sua casa nos Estados Unidos. "Vim embora para os Estados Unidos, porque estou com uma reforma muito grande na minha casa, está quase terminando, estou trabalhando muito, fico o dia todo na reforma, e quando volto..olha a tenho o que fazer o quê? passear com esse pequenininho", detalhou ela, mostrando seu cachorro ao final da gravação.