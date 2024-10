Xuxa diz que Junno é tarado e mandou nude quando se conheceram

Xuxa Meneghel revelou que Junno Andrade, com quem é casada desde 2012, é um "tarado".

O que aconteceu

Xuxa afirmou que Junno é tarado e gosta de ter relações sexuais. "Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas como a minha profissão não deixa. As agendas não batem", explicou a apresentadora em conversa com Fernanda Gentil, no YouTube.

Apresentadora ainda revelou que o marido mandou um nude assim que se conheceram. "Eu falei assim para ele: 'como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [do órgão sexual]. Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?'", disse a Rainha dos Baixinhos.