Ex-BBB Juninho explica motivo de ter mandado nudes para Deniziane Ferreira

Juninho, 41, ex-BBB, explicou o motivo de ter enviado uma foto íntima para Deniziane Ferreira, 30, sua ex-colega de confinamento.

O que aconteceu

No último domingo (20), a ex-sister usou as redes sociais para expor que havia recebido uma foto de Juninho. Os dois participaram do BBB 24 (Globo).

Após a repercussão do assunto, o rapaz decidiu se pronunciar e explicou que tudo não passou de uma grande confusão. "Estava interagindo com uma pessoa no Instagram que tinha o nome de Any, e ela sugeriu migrar a conversa para o WhatsApp. Mandei meu número para ela. A pessoa mandou a mensagem e chegou a notificação no cabeçalho do celular: 'Juninho, manda a foto'", disse ele em entrevista a um podcast.