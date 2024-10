Mariana Ximenes viraliza com dança em novela e revela: 'Inventei na hora'

Mariana Ximenes, 43, falou nesta quarta-feira (23) sobre uma cena de Mania de Você (Globo) que viralizou e deu o que falar na web.

O que aconteceu

A personagem da atriz, Ísis, foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais após dançar em cima de um balcão e fazer um espacate. A cena aconteceu durante o casamento de Mavi e Viola, personagens de Chay Suede e Gabz.

Após a repercussão, Mariana deu detalhes da gravação. "Vesti a Ísis com um vestido que, segundo brincadeira do personagem Mavi, era cor de 'marca texto' e me joguei", disse ela à coluna Play, do jornal o Globo.