Nadja Haddad desabafa por precisar parar de amamentar filho de 5 meses

Nadja Haddad, 43, é mãe do pequeno José, de 5 meses, que está internado desde que nasceu, por conta da prematuridade extrema.

O que aconteceu

A apresentadora tinha começado a amamentar o filho, mas precisou parar. Segundo Nadja, o bebê passou por uma cirurgia de emergência no intestino, há cerca de dois meses. "Fiquei algumas semanas vivendo o luto, chorando e sofrendo muito, mas agindo com resiliência. Não estou mais amamentando o José, depois da cirurgia que ele fez no intestino, ele ficou com fórmula para proteger a questão intestinal, com receio de que ele pudesse ter alguma intolerância ao meu leite ou à proteína do leite da vaca que eu consumo".

Ela explicou o que ocorreu. "No dia em que ele voltaria para o meu leite, ele evacuou com um pouco de sangue. Então, a médica preferiu não voltar com o meu leite, o que concordei com muita dor no coração, e ele não quis mais o meu seio. Não quis mais pegar a minha mama", completou a apresentadora.