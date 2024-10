Thalita Zampirolli se torna embaixadora do Miss Universe Trans Brasil

Thalita Zampirolli, 33, modelo e influenciadora, ícone de representatividade trans, foi coroada embaixadora do Miss Universe Trans Brasil (MUT Brasil).

O que aconteceu

O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (30), em Porto Alegre, no teatro Unisinos, anunciou o posto da modelo. Diretamente de Boston, ela foi coroada como Embaixadora Internacional do MUT Brasil.

A rainha da Camisa Verde e Branco elegeu um vestido prateado, todo cravejado com cristais Swarovski para a ocasião. Ela ainda combinou o look com brincos e um colar árabe, avaliados em 1 milhão de reais.