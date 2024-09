Vivian Amorim celebra aniversário do ex dias após anúncio da separação

Vivian Amorim, 31, celebrou o aniversário do ex-marido, Leo Hirschmann, 29, nesta quinta-feira (26). A comemoração veio dois após o anúncio do fim de seu casamento.

O que aconteceu

Vivian viajou de Manaus até São Paulo para levar a filha, Malu, para comemorar a data especial com o pai. "Dia de celebrar a vida do papai", escreveu ela nos stories do Instagram, ao mostrar a menina entregando um presente para Hirschmann.

A ex-BBB também esteve na cerimônia intimista do ex-marido e expressou seus desejos a ele. "Parabéns, papai! Que Deus te abençoe e te conceda muita saúde pra viver momentos incríveis ao lado da nossa pequena", disse ela.