Filha de Manoel Carlos diz que ele tem dificuldade de andar e expõe rotina

Júlia Almeida, 41, explicou que seu Manoel Carlos, 91, enfrenta dificuldades para locomoção e contou como é a rotina do dramaturgo.

O que aconteceu

Almeida contou que o pai usa elevador para auxiliar na locomoção e tem a ajuda de cuidadores. "Ele está em casa, a rotina é muito simples: ele toma café da manhã na piscina, está bem assistido com cuidadores, minha mãe não sai do lado dele. Depois, ele pega um elevadorzinho porque ele já está com dificuldades de andar, e vai almoçar, ou seja, está comendo muito bem", declarou em entrevista ao canal do YouTube de Veja.

Júlia ressaltou que o pai recebe pouca visita e passa parte do tempo reassistindo seus trabalhos. "Ele toma o sorvete dele na varanda ouvindo música clássica ou o [canto] dos passarinhos. Ele gosta de ler os jornais físicos, vê filme, assiste reprises das novelas dele. Recebe pouquíssimos amigos em casa. Vou lá toda semana, a gente conversa sobre como ele gostaria de levar adiante o legado dele. Ele não gosta de sair muito".