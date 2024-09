Sandra Annenberg faz alerta após golpistas usarem vídeo com sua imagem

Ela ainda apontou que o que estão fazendo é crime. "Estou me sentindo ultrajada. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude, isso é muito grave, muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que está vendo algo verdadeiro e cai em uma propaganda enganosa. Isso é estelionato, é crime, e eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis".

A âncora do Globo Repórter ainda se solidarizou com as vítimas dos golpistas. "Nós somos vítimas do mesmo golpe. E quem está fazendo isso saiba que nós vamos conseguir descobrir [quem foi]".