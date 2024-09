Joelma revela que teve Covid 9 vezes e lida com as sequelas da doença

Joelma, 50, contou que devido a ter sido infectada com Covid-19 nove vezes, precisou readaptar sua rotina para lidar com as sequelas.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o Domingo Record neste domingo (22), Joelma revelou que teve nove contaminações da doença, chegou a ter complicações sérias, mas conseguiu se recuperar. Apesar disso, ela ainda lida com as sequelas do vírus.

De máscara durante a conversa, a cantora paraense contou que a doença afetou sua digestão. "Eu não posso repetir uma refeição, já começo a inchar", explica. Ela também elenca sintomas como falta de energia, queda de cabelo, inchaços e necessidade de repouso frequente.