Prestes a vir ao Brasil, Akon relembra namoro com Nicole Bahls: 'Minha ex'

Akon, 51, recordou o affair que teve com Nicole Bahls, 38, há quase 15 anos. O cantor e a ex-panicat se conheceram em 2010, durante uma visita dele ao Brasil, e engataram um romance logo depois.

O que aconteceu

Akon admitiu que, à época, tentou manter o namoro com Nicole em sigilo. "Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso", declarou ele, em entrevista ao jornal Extra.

Prestes a voltar ao país para se apresentar no Rock in Rio, o rapper vai prolongar a estadia para descansar com a família na Cidade Maravilhosa. "O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cinco dias extras e vai ser nossa mini-férias."