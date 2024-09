Silvia Abravanel expõe experiência sobrenatural dentro do SBT: 'Um vulto'

O estúdio tido como assombrado no SBT é o de número seis. Silvia já havia relatado experiência sobrenatural quando um pintor da emissora teria ouvido um grito e visto o falecido artista Jorge Lafond, a Vera Verão, morto em 2003.

Segundo ela, o pintor tomou um susto. "Ele caiu para trás e viu aquele homem daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu", disse. "Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas."

As supostas assombrações do Estúdio 6 do SBT são uma antiga lenda dentro da emissora. No início dos anos 2000, os casos foram relatados pelo programa do Ratinho, que apresentava quadros com histórias sobrenaturais e, na ocasião, levou um paranormal ao palco do programa para explicar os fenômenos.