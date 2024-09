Após perder parte da orelha em acidente, ex de Bia Miranda rebate acusação

DJ Buarque, 34, rebateu as críticas sobre uma suposta armação no acidente em que perdeu parte de uma das orelhas, em meio à conturbada separação da ex-Fazenda, Bia Miranda. O ex-casal tem um filho, Kaleb, de 3 meses.

O que aconteceu

O cantor respondeu um seguidor que o questionou sobre o acidente com fogos de artifício ter sido armado. "Eu vou querer reconstruir minha orelha? Só se for pra competir com meus amigos, porque bonito e maravilhoso eu sempre fui. Agora vou ficar um pouquinho mais bonito."