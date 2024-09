Dani Calabresa reencontra Adnet e fala sobre término: 'Não pode forçar'

Dani Calabresa, 42, foi uma das convidadas do "Sobre Nós Dois" desta terça-feira (3). No programa, a humorista reencontrou o ex-marido, Marcelo Adnet, 42, que apresenta a atração do GNT com Sabrina Sato, 43.

O que aconteceu

Sabrina questionou se era possível ter amizade com ex, e Dani confirmou que sim. "Dá para ter", respondeu ela.

Na sequência, a humorista falou sobre a relação com Adnet após o fim do casamento. "Vou ser sincera: você foi meu único relacionamento sério e meu ex. Posso dizer que a gente tem um prazo e não pode forçar as coisas", comentou a artista.