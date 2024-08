Larissa Manoela recebe elogio do marido por ensaio: 'Olhar penetrante'

Larissa Manoela, 23, movimentou as redes sociais neste sábado (24) ao compartilhar um ensaio de fotos. Nas imagens, ela deu destaque para o vermelho, que está presente tanto em seu batom como no look escolhido.

A atriz apostou em um top de alcinhas, com uma estampa de flores. Para complementar, ela está usando uma calça preta e acessórios na cor dourado. "Um batom vermelho sempre cai bem", escreveu.

Nos comentários, ela foi elogiada pelo marido, André Luiz Frambach. "Esse olhar penetrante", escreveu ele sobre a amada. A blogueira Bruna Vieira também deixou um elogio para a amiga: "Que foto mais linda".