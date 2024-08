Filhas recordam relação de Silvio Santos com 1ª esposa, vítima de câncer

Cíntia afirma que o dono do SBT cuidou pessoalmente da esposa nos últimos dias da vida dela. "Lembro dele carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade."

Cidinha morreu nos braços da filha mais velha, que tinha 13 anos na ocasião. "No dia em que ela morreu, meu pai estava acabado. Sentei no braço da cadeira dele e dei a mão para ela. Ela morreu. Ela me esperou chegar."

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, afirma que a morte da primeira esposa abalou muito o Homem do Baú. "Só vi o Silvio chorar duas vezes, e essa [falecimento de Cidinha] foi uma delas."