Leão Lobo: 'Sumiço' fez de Ana Paula Arósio a Lídia Brondi de sua geração

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram o retorno-relâmpago de Ana Paula Arósio, 49, à mídia nesta semana. Afastada da TV há 15 anos, ela reapareceu para estrelar o comercial de uma rede de farmácias, que lhe rendeu um cachê de R$ 700 mil.

Leão comparou Ana Paula a outra atriz que também brilhou na telinha, mas acabou deixando a carreira e os holofotes: Lídia Brondi, 63. "As duas tiveram essa coisa de desistir [da carreira]. A Lídia um dia falou que não queria mais [atuar], sumiu e nunca mais apareceu - e a Ana Paula também. Agora, só aparece quando quer. Deve ter acontecido alguma coisa na vida delas que as fizeram romper com esse meio", ponderou ele, no Splash Show.

O jornalista citou outros atores que, como Ana Paula e Lídia, também trocaram a exposição midiática por uma vida mais pacata. "Aconteceu também com o Paulo Castelli, com a Cecília Dassi, que largaram a carreira e viraram psicólogos. Mas com a Ana Paula foi uma coisa assim [maior], porque ela ia ser a estrela de 'Insensato Coração', [mas] não apareceu para as gravações e [simplesmente] foi embora."