Inês Brasil diz que foi maior prostituta da Europa: 'Não tinha para loira'

A famosa foi trabalhar na prostituição a pedido da mãe, segundo ela mesma contou no podcast O Pod é Pop. "A minha mãe que pediu com 21 anos para eu ser prostituta, ela pediu para eu ir [me prostituir] porque ela viu o [meu] comportamento".

Inês Brasil trabalhava como garota de programa no Rio de Janeiro. Posteriormente, ela mudou para a Alemanha para morar com um homem, com quem foi casada. Após o fim da relação, ela retornou para a prostituição no continente europeu. Atualmente, a artista é cantora profissional e ganha a vida se apresentando e como influenciadora.