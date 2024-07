Quem é Camila Campos, cantora gospel que descobriu câncer de mama?

Camila Campos, 29, descobriu que está com câncer em meio à gestação de sua segunda filha, Sophia, fruto do casamento com o ex-zagueiro Léo, 36.

Quem é Camila Campos

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, Camila se apresenta como "cantora e psicóloga". Na descrição do perfil, ela diz que usa "a mente e a música para inspirar e curar".

Evangélica, Camila compartilha em suas redes diversos conteúdos relacionados à vida religiosa. Ministrações, mensagens e músicas fazem parte das postagens.