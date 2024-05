Doctor Who: conheça o elenco da nova temporada

Na TV, ele acumulou papéis em séries como "The Good Wife", "Invencível", "Life and Beth" e, é claro, "Mindhunter", série de David Fincher para a Netflix que deixou muitos fãs órfãos.

Em "Doctor Who", Groff viverá o misterioso Rogue, que ficará frente a frente com o 15º Doutor no sétimo episódio da nova temporada.

Indira Varma

Varada Sethu em "Doctor Who" Imagem: BBC/Divulgação

Outra grande conhecida do público que dará as caras no sétimo episódio é Indira Varma. Nada estranha a grandes produções, a atriz já estrelou "Roma", "Game of Thrones" e "Luther".

Sua carreira no cinema é mais curta, mas nos últimos anos ela teve participação em "Missão: Impossível - Acerto de Contas" e trabalhou em "The Trouble With Jessica" e "Macbeth".