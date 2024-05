Autora de 'Justiça' responde se série vai ter uma terceira temporada

"Justiça 2" bateu recorde histórico no streaming, ficando 30 dias na liderança do produto mais consumido do catálogo.

A trama é protagonizada por Murilo Benício, Nanda Costa, Juan Paiva e Belize Pombal. Seus personagens, Jayme, Milena, Balthazar e Geíza, respectivamente, acabam presos no mesmo dia e são libertos sete anos depois.

Na primeira temporada, os personagens de Jesuíta Barbosa, Adriana Esteves, Jéssica Ellen e Cauã Reymond acabaram presos. A única personagem que apareceu nas duas temporadas foi Kellen, vivida por Leandra Leal.