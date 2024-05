Isabelle relembra último encontro com Djidja Cardoso: 'Parecia despedida'

Isabelle Nogueira, 31, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à amiga Djidja Cardoso, 32, que foi encontrada morta ontem, por seus familiares.

O que aconteceu

A ex-BBB, que é Cunhã Poranga do Garantido, contou que teve o último encontro com a ex-sinhazinha do Boi Garantido na última semana.

Parecia uma despedida: "É incrível como dizem que as pessoas se despedem, porque parecia mesmo uma despedida. E esse é um dos motivos das minhas lágrimas, porque nunca sabemos quando vai ser a última vez", escreveu a ex-sister.