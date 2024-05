Estrelas de Bridgerton elogiam funk e comentam amizade: 'Também nos amamos'

Nicola Coughlan e Luke Newton, estrelas da terceira temporada de "Bridgerton" são só sorrisos quando falam dos fãs brasileiros. Na semana passada, a convite da Netflix, os dois curtiram juntos um baile funk em pleno Theatro Municipal do Rio e passearam por pontos turísticos da cidade maravilhosa.

Nicola até arriscou alguns passinhos enquanto curtia o som de MC Carol, a quem chamou de "uma performer incrível". "Eu tinha muito vestido. Então, foi um pequeno rebolado. Mas eu não conseguia parar. Foi tão bom."