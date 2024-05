Baile funk sem proibidão: como foi a festa dos atores de Bridgerton no Rio?

Na plateia, fãs famosos como Tati Quebra Barraco, que disse não acompanhar "Bridgerton", mas estar feliz com o convite da Netflix para representar o funk. "Tenho 27 anos de carreira e ser reconhecida pela sociedade é tudo. Antigamente, a gente não podia chegar até aqui. Saí da favela para o mundo. É a segunda vez que pisei nesse espaço e em alto estilo."

O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, a atriz Carla Diaz, a entrevistadora Blogueirinha, o influenciador Raphael Vicente e a escritora Camila Pudim também aparecem por lá.

Fãs empolgados

Os fãs de "Bridgerton" se empolgaram e capricharam nos looks em referência à série. Roupas de gala fizeram parte do dress code para o evento em terras cariocas — em dia caloroso, com termômetros superiores a 30°C no período da tarde.

A estudante Evelyn Luna, 24, uniu a estética de Bridgerton e do baile funk carioca atual. Ela usou um corset, luvas, óculos e um shortinho. "Sou obcecada por corset. Uso no dia a dia. E gosto de baile funk, mas minha mãe não pode saber", brincou a carioca.

A internacionalista Leticia Gama, 22, viajou de São Paulo ao Rio com o seu Colin de papelão em tamanho real. "É a quinta aparição dele. O Colin de papelão é famoso. Veio no avião comigo. Tive que desmontá-lo para colocar na mala. Foi a primeira vez que andei de avião."