Cel, de Albú e Hadad estão na 3ª Zona de Risco de A Grande Conquista

Cel, Lucas de Albú e Hadad estão na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). Veja como a berlinda foi formada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Indicação dos Donos da Mansão

Hideo disse que não entrou em consenso com Lucas de Albú. No entanto, apontou que cederia tendendo para o lado do segundo Dono, já que não teve "fair play" e ele "joga sujo".