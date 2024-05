Telefone sem fio? Cel expõe Hideo e diz que Any corre risco em berlinda

Cel assustou Any ao expor sua conversa com Hideo e sugerir que ela possa ir para a terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2 (Record). No papo, Hideo indicou que eles poderiam indicar Cel no voto dos Donos por de Albú "não ceder" na decisão.

O que aconteceu

O influenciador começou: "Uma coisa que Hideo falou para mim agora porque o de Albú sabe que não vai ter voto, então eles estão arriscando tudo ou nada. Ou sou eu ou você. Falou para o Hideo e não vai abrir mão. Para o Hideo escolher eu ou você... ele não vai abrir mão porque sabe que vai para a Zona de Risco. Hideo falou que talvez me escolha por isso. Se de Albú voltar dessa prova, te colocar [no lugar dele] e ter uma terceira pessoa que seja Kaio...".