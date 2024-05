Bruno volta à Grande Conquista após um dia fora com crise de ansiedade

O participante disse que precisou ficar em observação e que está muito feliz por voltar à disputa. "Passei mal mas agora tô zero, tô de volta", disse. "Eu tava querendo falar, mas não consegui".

Segundo um comunicado da Record, Bruno sofreu um mal-estar e foi prontamente atendido pela equipe de médicos de plantão do programa. Ele foi levado a um hospital na capital paulista e passou por uma bateira de exames, passando a noite em observação, sempre acompanhado pela produção do programa para que nenhuma regra do reality fosse quebrada.

Os exames concluíram que Bruno teve uma crise de ansiedade. Agora, ele está de alta.

"Bem-vindo de volta", celebrou Any.

Dona Geni caiu no choro e disse que ajudará Bruno no que precisar. "Depois fiquei preocupada porque não falei pra ninguém [quando você estava mal]", disse.

Bruno disse que precisou fazer exames "até a ponta do pé". "Vou precisar de alguns cuidados medico, vou continuar em observação e vou tomar medicação", disse.