Record exibe momento em que Bruno passa mal; Rachel diz que ele 'está bem'

Ao vê-lo do jeito que estava, Any pediu ajuda para tirá-lo da piscina. "Ajuda o Bruno a sair daqui por favor, gente", se preocupou.

Rachel Sheherazade deu mais detalhes sobre o ocorrido: "Hoje à tarde, o Bruno Cardoso passou mal, foi prontamente atendido pela nossa equipe médica e encaminhado para um hospital, onde realizou uma bateria de exames".

A apresentadora não anunciou uma previsão para o retorno do Conquisteiro à Mansão: "O Bruno está bem e, assim que for liberado pela equipe médica, vai voltar ao jogo". A Record também não revelou o que Bruno teve no reality e o motivo para passar mal.

Antes de se sentir mal e sair da casa, o participante comentou com os colegas que estava "estranho". Ele ressaltou que estava se achando "muito pálido".

Bruno passa mal na Mansão#TretaNaMansão pic.twitter.com/4wJ4HOXwK2 -- A Grande Conquista (@agconquista) May 28, 2024

A equipe do Conquisteiro também se pronunciou sobre o ocorrido. No X (antigo Twitter), contou: "Um novo exame solicitado pelo neuro será realizado amanhã. Portanto, hoje (27), ele permanecerá no hospital.