Ana Paula Padrão: 'Não tenho que ser uma senhorinha porque passei dos 50'

Em paralelo as atividades físicas, ela aconselha a fazer visitas periódicas ao médico para evitar qualquer surpresa. "Cuido do meu corpo, da minha alimentação. Faço religiosamente check-up todo ano, alguns exames faço duas vezes. Me cuido e essa é a pressão que eu tenho sobre mim, essa máquina vai funcionar bem. Se além disso, ainda tiver com a unha feita, um batom bonito, cabelo escovado, aí é perfeito."

"Gosto muito de passar anonimamente"

Como lidar com a fama? Ana Paula Padrão se tornou famosa no Brasil ao apresentar os principais telejornais da TV e comandar o MasterChef. Ela, no entanto, não esconde que quando era correspondente internacional viveu a melhor fase por ser anônima onde morava.

A coisa que mais gostava era quando eu morava no exterior e fazia a matéria pra cá, porque aí eu era reconhecida no Brasil, mas morava num lugar onde ninguém me reconhecia. Gosto muito de passar anonimamente pelos lugares, não chego chegando em lugar nenhum. sou muito introspectiva.

Chance para comandar o Masterchef surgiu quando Ana Paula Padrão estava decidida a sair da TV. "Quando larguei o jornalismo, não queria voltar pra TV. Fui cuidar das minhas empresas, já tinha duas empresas abertas , e eu falei: 'não quero mais. Esse negócio de jornalismo é muito pesado. Quero outras coisas da minha vida. Quero abrir minha vida pra outras coisas, eu quero curtir feriado igual uma pessoa normal'".